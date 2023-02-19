Сегодня около 19 тыс. бакалавров сдадут вступительный экзамен в магистратуру

БАКУ /Trend/ - 19 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, в экзаменах ожидается участие 18 тысяч 724 бакалавров. Из них 17 тысяч 190 человек будут сдавать экзамен по азербайджанскому сектору, 1 534 – по русскому сектору. Из числа бакалавров 12 тысяч 292 человека являются выпускниками текущего года, а 6432 человека прошлых лет, 49 человек являются гражданами иностранных государств.

Ожидается, что 13 635 бакалавров сдадут экзамен в Баку, 501 - в Нахчыване, 1 528 - в Гяндже, 1 344 - в Сумгаите, 745 - в Абшероне, 565 - в Мингячевире и 406 - в Лянкяране.

Вступительные экзамены в магистратуру пройдут в 7 городах и районах республики (всего в 72 зданиях - 51 в Баку, 5 в Сумгаите, 3 в Абшероне, 6 в Гяндже, 2 в Нахчыване, 3 в Мингячевире, 2 в Лянкяране).

Место, где бакалавры будут сдавать экзамен, определяется по месту фактического проживания, которое они зарегистрировали в своем "Личном кабинете". Экзамен начинается в 11:00 во всех корпусах. В 10:45 режим пропуска на экзамен заканчивается. После этого участники не допускаются в здание экзамена.