Назван объем средств, выплаченных в Азербайджане медработникам, участвующим в борьбе с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане медработникам, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса, выплачены в мае-декабре 2022 года надбавки в размере около 2 миллионов манатов.
Как сообщили во вторник Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), суммы срочных надбавок следующие:
|
Месяц
|
По государственным медицинским учреждениям
|
Всего
|
Медицинские работники
|
Немедицинские работники
|
Май
|
244 811,58 AZN (1 163 человека)
|
24 008,55 AZN
(415 человек)
|
268 820,13 AZN
(1 578 человек)
|
Июнь
|
111 934,58 AZN (813 человека)
|
15 965,01 AZN
(293 человека)
|
127 899,59 AZN
(1 106 человек)
|
Июль
|
232 109,62 AZN (1 246 человек)
|
34 499,07 AZN
(352 человека)
|
266 608,69 AZN
(1 598 человек)
|
Август
|
428 380,54 AZN (1 817 человек)
|
58 819,02 AZN
(461 человек)
|
487 199,56 AZN
(2 278 человек)
|
Сентябрь
|
301 862,90 AZN (1 605 человек)
|
39 254,75 AZN
(420 человек)
|
341 117,65 AZN
(2 025 человек)
|
Октябрь
|
167 470,32 AZN (1 158 человек)
|
23 470,10 AZN
(381 человек)
|
190 940,42 AZN (1 539 человек)
|
Ноябрь
|
147 884,01 AZN (985 человек)
|
22 398,78 AZN
(341 человек)
|
170 282,79 AZN
(1 326 человек)
|
Декабрь
|
99 077,47 AZN (787 человек)
|
14 361,13 AZN
(242 человека)
|
113 438,60 AZN
(1 029 человек)
|
Всего:
|
1 733 531,02 AZN
(9 574 человека)
|
232 776,41 AZN
(2 905 человек)
|
1 966 307,43 AZN
(12 479 человек)
Следует отметить, что выплата срочной надбавки Агентством за декабрь продолжается в соответствии со списками, направленными государственными медицинскими учреждениями.
Отметим, что согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанаот 24 января 2023 года № 19 выплата срочных надбавок к заработной плате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией коронавируса нового типа (COVID-19), продлена до 1 марта 2023 года.
(Перевод: Фидан Мустафаева)