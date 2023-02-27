В Баку завершено расследование по уголовному делу членов банды, ограбивших иностранного гражданина

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено расследование по уголовному делу членов банды, совершивших преступные действия в отношении иностранного гражданина.

Как сообщает в понедельник Trend, на процессе государственный обвинитель затребовал наказания для членов банды: Агабабы Мусаева и Агшина Мамедова - в виде лишения свободы на срок 13 лет для каждого, Нихата Рагимли и Субхана Ханларова - 12 лет 6 месяцев для каждого, Эльнура Велиева - 12 лет и Садига Овчиева - 10 лет.

Суд удалился на совещание. Судебный процесс по делу назначен на 6 марта.

Согласно обвинению, 26 ноября прошлого года иностранный гражданин, студент одного из вузов в Баку, обратился в полицию с заявлением о том, что на территории под названием "Ганлы гель" в Ясамальском районе Баку, где он должен был встретиться с лицом, с которым познакомился в соцсети, четверо неизвестных с применением физического насилия отобрали у него мобильный телефон стоимостью 1500 манатов и 100 манатов. Затем они совершили в его отношении оскорбительные действия, сняв это на мобильный телефон и пригрозив распространить эти фото в соцсетях, если потерпевший обратится в полицию. В результате незамедлительной операции, проведенной сотрудниками Управления полиции Ясамальского района и 28-го отдела полиции, подозреваемые в совершении преступления главарь банды Садиг Овчиев, Агабаба Мусаев, Эльнур Велиев, Нихат Рагимли, Субхан Ханларов и Агшин Мамедов были задержаны и переданы следствию.

В ходе расследования было установлено, что эти лица, действуя аналогично, ограбили еще 12 человек. В мобильных телефонах задержанных были обнаружены снятые ими видеоролики со сценами запугивания и унижающими личность действиями в отношении лиц, подвергшихся грабежу.

В связи с указанными фактами в следственном отделе Управления полиции Ясамальского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении членов банды решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.