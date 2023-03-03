По инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится Национальный конкурс мугама

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится очередной Национальный конкурс мугама.

Как сообщает в пятницу Trend, конкурс, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана, при поддержке Министерства науки и образования, а также Азербайджанской национальной консерватории, будет проходить с 24 по 27 апреля 2023 года.

Регистрация на конкурс продлится до 10 апреля. В музыкальном конкурсе могут принять участие певцы и инструменталисты в возрасте от 18 до 35 лет. Во время регистрации участник должен предоставить информацию о своей программе, отражающей богатство и разнообразие мугамной традиции, которую он исполнит на конкурсе сольно и вживую. Заявки на участие должны быть отправлены по адресу [email protected] в электронном формате, в ней должны быть указаны имя, фамилия, дата рождения участника, контактные номера телефонов, адрес электронной почты, информация о творчестве и программе участника, которую он будет исполнять, имена сопровождающих его музыкантов. Кроме того, для получения дополнительной информации доступны номера WhatsApp - (070) 233 73 78, (070) 663 80 80.

Конкурс будет состоять из предварительного отбора и двух основных туров. Имена участников, прошедших предварительный отбор, будут объявлены 20 апреля. Первый тур конкурса пройдет 24-25 апреля, а второй - 26-27 апреля.

27 апреля будут выбраны победители в категориях исполнение мугама и инструментальное исполнение. Победители, занявшие 1,2 и 3 места, получат 7 000, 5 000 и 3 000 манатов соответственно.

Победители Национального конкурса мугама представят Азербайджан на 6-м Международном фестивале "Мир мугама".

В последние годы в Азербайджане была проделана фундаментальная работа по сохранению и развитию мугама. Результатом поддержки национальной культуры и мугама, оказываемой Президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, и проводимой в этом направлении работы, стало включение в 2008 году азербайджанского мугама в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся Национальный конкурс мугама и Международный фестиваль мугама. Эти проекты призваны продемонстрировать наше национальное достояние - мугам в контексте мировой культуры и сохранить его для будущих поколений.