Лейла Абдуллаева поздравила азербайджанцев с праздником Новруз (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В марте в Азербайджане отмечается один из самых древних, дорогих и любимых праздников - праздник Новруз, отражающий традиционные ценности азербайджанского народа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева на своей странице в Twitter.

В публикации говорится, что праздник Новруз олицетворяет возрождение, природу, духовную чистоту, начало весны, а перед Новрузом отмечаются четыре вторника, каждый из которых посвящен пробуждению одной из стихий природы - воды, огня, ветра и земли. Посол поздравила с наступающим праздником Новруз, передав пожелания мира и процветания.

(Перевод: Фидан Мустафаева)