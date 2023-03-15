Теперь можно вызвать скорую помощь с помощью GPS - новшество в приложении e-Tabib

БАКУ /Trend/ - После этого посредством приложения e-Tabib можно будет вызвать скорую помощь по месту вашего нахождения через GPS.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Центра кибербезопасности Давуд Рустамов.

Он отметил, что раньше инфраструктура в этой области была критической:

"Создание этого приложения сыграло огромную роль в жизни многих людей".

Отметим, что представлено обновленное мобильное приложение "e-Tabib". Если предыдущая версия приложения состояла только из функциональности, связанной с коронавирусом, то теперь граждане уже смогут видеть диагноз, установленный врачом при обращении в медицинское учреждение, а также медицинские услуги, предоставляемые тем или иных медицинским учреждением.