БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 158 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 53, вторую - 26, три и более - 64, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 15 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 952 081. Первую дозу вакцины получили 5 405 310, вторую - 4 879 577, три и более - 3 401379, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 815 человек.