Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С утра 30 марта и до вечера 1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, в порывах до 25-30 м/с, вечером 30, ночью и утром 31 марта в некоторых частях полуострова ожидается усиление северо-западного ветра до 35 м/с.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, с вечера 30 марта до второй половины дня 1 апреля ожидаются осадки, местами интенсивные. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет постепенно понижаться на 5-10 °С.

С утра 30 марта в районах Азербайджана, особенно в северных и западных районах, ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, в некоторых районах Большого и Малого Кавказа ожидаются интенсивные осадки.

31 марта ожидаются осадки, местами мокрый снег, снег.

Во второй половине дня 1 апреля интенсивность осадков уменьшится, и ближе к вечеру будет постепенно сокращаться, местами ожидается град.

Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, в порывах до 35 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет постепенно понижаться на 8-10 °С.

Возможно повышение уровня воды в реках.

(Перевод: Фидан Мустафаева)