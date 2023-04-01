Уголовное дело должностных лиц, причастных к коррупции в налоговой сфере, направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Завершено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело в связи с нарушениями, допущенными в территориальном налоговом управлении №8 Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе следствия были установлены основания для подозрения в том, что бывший начальник указанного управления Заур Адилов в сговоре с бывшим начальником отдела мобильных налоговых проверок Аждаром Алиевым потребовал за непроведение выездной налоговой проверки в обществе с ограниченной ответственностью денежные средства в размере 35 тысяч манатов, из которых были получены 12 тысяч манатов.

В отношении указанных должностных лиц решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста с предъявлением обвинений по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК АР.

Уголовное дело направлено в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.