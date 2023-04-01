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Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

Общество Материалы 1 апреля 2023 13:58 (UTC +04:00)
Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 1 апреля в 02:30 в результате совместных мероприятий, проведенных пограничным отрядом "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) и сотрудниками отдела полиции Ярдымлинского района, вблизи села Аваш Ярдымлинского района была пресечена контрабанда из Ирана 13 килограммов 525 граммов наркотических средств и 1 500 таблеток метадона M-40.

Об этом сообщили в субботу Trend в ГПС Азербайджана.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории, в качестве подозреваемых были задержаны трое жителей села Аваш Ярдымлинского района. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО)
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