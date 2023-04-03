Родителям следует внимательнее относиться к поведению ребенка и не пропустить тревожные симптомы эпилепсии - невролог Кямран Салаев

БАКУ/Trend/ - Родителям следует внимательнее относиться к поведению ребенка и не пропустить тревожные симптомы эпилепсии. Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал специалист-эксперт минздрава Азербайджана, невролог Кямран Салаев.

- Кямран муаллим, что провоцирует развитие эпилепсии у детей и в какой степени генетический фактор влияет на ее возникновение?

- Существует значительное число факторов, способствующих возникновению судорожного припадка или эпилепсии у детей. К ним относятся наследственная предрасположенность, черепно-мозговые травмы, инфекционные поражения головного мозга или его оболочек, недостаток кислорода в мозгу и другие причины. Хотя эпилептические приступы могут быть спровоцированы различными факторами, обычно они носят спонтанный характер. Для установления причины болезни важно определение эпилептического синдрома и результаты нейрорентгенологического метода исследования.

В большинстве случаев эпилепсии детского возраста хорошо поддаются лечению и относятся к «доброкачественным эпилепсиям». То есть, симптомы болезни прекращаются в подростковом возрасте, интеллект у больных эпилепсией нормальный, психическое развитие не страдает.

Следует знать, что разные формы эпилепсий имеют различное течение и прогноз. Например, двое детей могут быть заражены одним и тем же инфекционным заболеванием (менингит, инфекция головного и спинного мозга). При этом у одного ребенка сохраняется тяжелая форма эпилепсии, а у другого приступов никогда не бывает. В таких случаях развитие болезни в определенной степени может быть связано с генетическими (наследственными) факторами и особенностями течения инфекции.

Эпилепсия может развиться у любого человека в любом возрасте. Однако исход болезни зависит от взаимодействия множества известных и пока неизвестных науке факторов.

- В каком возрасте у детей чаще всего наблюдается эпилепсия и каковы ее симптомы?

- К сожалению, эпилептические приступы часто имеют внезапное начало. Кроме того, припадки могут и не сопровождаться судорогами (внезапное и самопроизвольное сокращение одной или нескольких мышц) и потерей сознания. Может произойти фокусирование взгляда ребенка в одной точке, отсутствие реакции на внешние раздражители. Время приступа может быть минимальным и занимать всего несколько секунд. Такое состояние часто незаметно со стороны, его можно принять за рассеянность или проявленную невнимательность.

Раннюю эпилепсию у новорожденных детей крайне трудно диагностировать, так как приступы слабозаметные, а судорожные движения весьма схожи с обычной двигательной активностью младенца.

Поэтому родителям следует внимательнее относиться к поведению ребенка и не пропустить тревожные симптомы болезни. Следует знать, что не все эпилептические приступы являются эпилепсией. У ребенка могут возникнуть эпилептические приступы на фоне температуры, что обозначается как фебрильные припадки, после вакцинации, при тяжелой черепно-мозговой травме.

Поэтому для постановки точного диагноза нужно подробно изучить все имеющиеся симптомы. Например, симптомами могут быть:

• Короткие периоды отключения внимания, заторможенное поведение, пробелы в памяти, бормотание или отсутствие ответа на вопросы;

• Внезапные падения, частые спотыкания или необычная неуклюжесть;

• Повторные необычные движения, такие как кивание головой или быстрое мигание;

• Внезапная боль в животе, сопровождаемая спутанностью сознания и сонливостью;

• Необычная сонливость и раздражительность при пробуждении;

• Частые жалобы на то, что вещи выглядят, звучат или ощущаются странно или имеют странный вкус или запах;

• Внезапные повторяющиеся приступы страха или гнева.

Если вы у ребенка заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов повторяется снова и снова, то обязательно сообщите об этом лечащему врачу. Кроме того, в случае, если приступы не прекращаются полностью, и существует вероятность развития приступа в школе, следует проинформировать учителя о заболевании ребенка.

- Как отличить фебрильные судороги от эпилепсии?

- Фебрильные судороги возникают примерно у 2-4 процентов детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. Ребенок теряет сознание, не откликается, может закатить глаза вверх. На самом деле, большинство таких приступов не опасны, не приводят к осложнениям и повреждению мозга. Одна единичная судорога не считается эпилептическим припадком. Определение эпилепсии применимо в случае двух или более неспровоцированных припадков.

- Что такое абсансная эпилепсия? Как распознать абсансы?

- Детская абсансная эпилепсия (ДАЭ) – форма идиопатической генерализованной эпилепсии, встречающаяся у детей дошкольного и младшего школьного возраста, с характерной симптоматикой в виде абсансов и патогномоничными признаками на электроэнцефалограмме. Абсансная эпилепсия проявляется кратковременным отключением сознания. Во время приступа ребенок будто застывает - он не реагирует ни на громкую речь, ни на речь шепотом, взгляд устремлен в одну сторону. Внешне это часто может выглядеть так, будто ребенок просто задумался о чем-то, поскольку он не реагирует на внешние раздражители.

Сложные абсансы у детей выражаются моторными движениями: подергивание век, губ, крыльев носа, повороты и отведения глаз, кивки головой, движения рук или ног.

Приступ (абсанс) всегда начинается внезапно. После приступа малыш также неожиданно приходит в себя, продолжает заниматься своими делами, даже не подозревая, что с ним произошло.

Подобный тип эпилепсии также может создавать трудности в обучении. Это связано с тем, что частые абсансы приводят к нарушению концентрации внимания, а из-за частых «отключений» ребенок пропускает учебный материал.

Абсансная эпилепсия у детей является заболеванием патологическим, основной причиной его возникновения считают генетическую предрасположенность. То есть структурных нарушений в веществе головного мозга не наблюдается, и расстройства центральной нервной системы возникают вследствие генетического фактора.

Ведущим методом исследования ДАЭ является электроэнцефалография.

- Доктор, главный вопрос, который беспокоит родителей: лечится ли эпилепсия у детей?

- Противоэпилептические препараты (ПЭП) являются одним из способов лечения эпилепсии. Если у ребенка диагностирована эпилепсия, важно правильно оценить факторы риска и преимущества приема противоэпилептических препаратов. До 70-ти процентов пациентов с эпилепсией могут жить без приступов болезни при условии надлежащего лечения ПЭП.

Есть тяжелые формы эпилепсии, которые не поддаются лечению лекарственными средствами. Оперативное вмешательство показано, если противоэпилептические препараты не остановили или не существенно снизили количество приступов. Помимо этого, электростимуляция блуждающего нерва (VNS-терапия) — дополнительный метод лечения эпилепсии в случае, если медикаментоное лечение не дало ожидаемого результата, а для хирургического вмешательства нет показаний.

- На что следует обратить внимание родителям детей с эпилепсией?

- Родители должны следить за правильным приемом назначенных лекарств. Одной из причин судорог является резкая отмена, либо нерегулярный прием противоэпилептических препаратов. Необходимо тщательно регистрировать состояние ребенка, то есть вести «дневник пациента».

Важным условием лечения ребенка с эпилепсией является соблюдение определенных правил режима дня. Недосыпание может явиться провоцирующим фактором. ети с эпилепсией должны ложиться спать в определенное время и иметь полноценный восьмичасовой сон.

Помимо этого, следует ограничить время просмотра ребенком телевизора и игры с гаджетами.