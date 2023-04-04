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Письмо, распространяемое в социальных сетях, является фальшивым - МЧС

Общество Материалы 4 апреля 2023 11:17 (UTC +04:00)
Письмо, распространяемое в социальных сетях, является фальшивым - МЧС

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БАКУ /Trend/ - В некоторых социальных сетях было распространено "письмо" за подписью начальника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, адресованное подразделениям пожарной охраны, действующим на освобожденных от оккупации территориях, с указанием о подготовке к проведению учений.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, данное письмо является фальшивым и не отражает действительности.

"Еще раз призываем пользователей социальных сетей и средства массовой информации не распространять неуточненнуюинформацию",- говорится в сообщении.

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