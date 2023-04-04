Расширены полномочия Генерального прокурора Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Расширены полномочия Генерального прокурора Азербайджана .

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана обсуждался законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре".

Согласно изменению, в число полномочий Генерального прокурора войдет также утверждение образца служебного удостоверения работников прокуратуры.

Согласно представленному законопроекту, с учетом характера информации, отраженной в служебном удостоверении, а также в целях обеспечения оперативности при внесении изменений в вопросы, связанные с описанием служебного удостоверения, предлагается утверждение образца служебного удостоверения прокурорских работников отнести к кругу вопросов, решаемых Генеральным прокурором Азербайджанской Республики.

Положение о служебном удостоверении прокурорских работников утверждено законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года. В соответствии с этим положением, служебным удостоверением удостоверяется личность прокурорского работника, его специальное звание и занимаемая должность, также Положением устанавливается описание служебного удостоверения прокурорского работника.

При этом, в соответствии с Положением, служебная карточка Генерального прокурора Азербайджанской Республики, его заместителей и других прокурорских работников, за исключением служебной карточки прокурора Нахчыванской Автономной Республики, подписывается Генеральным прокурором Азербайджанской Республики или заместителем генерального прокурора и представляется в соответствующем порядке. При увольнении работника прокуратуры служебное удостоверение возвращается представившему его органу.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.