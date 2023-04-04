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В марте в Азербайджане было отклонено 30 заявок на признание зарубежных дипломов

Общество Материалы 4 апреля 2023 16:14 (UTC +04:00)
В марте в Азербайджане было отклонено 30 заявок на признание зарубежных дипломов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В марте из 516 заявок на признание зарубежных дипломов по 486 заявкам был дан положительный ответ и предоставлены соответствующие свидетельства, а 30 заявок было отклонено.

Как сообщили Trend во вторник в Агентстве Азербайджана по обеспечению качества в образовании, 27 заявок были отклонены в связи с недостаточным пребыванием на территории страны обучения для усвоения учебной нагрузки, 2 заявки - в связи с формой получения образования, и 1 - в связи с неаккредитованным высшим учебным заведением.

Средний срок рассмотрения документов составил 10 рабочих дней.

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