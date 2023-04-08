Formula 1 – известны страны, чьи граждане купили наибольшее число билетов на Гран-При Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Наибольшее количество билетов на Гран-При Азербайджана "Формула-1" было куплено гражданами Нидерландов и Великобритании.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам пресс-секретарь операционной компании "Бакинское городское кольцо" Тураб Теймуров.

T.Теймуров отметил, что билеты на Гран-При Азербайджана "Формула-1" 2023 года распродаются быстрее, чем на предыдущие соревнования.

Он отметил, что на многие трибуны билеты уже полностью распроданы.

"А на остальных трибунах осталось очень мало места. Билеты на секцию B трибуны "Абшерон", на трибуны "Филармония", "Сахиль" и "Бульвар" проданы полностью. А на трибуну "Мугам" осталось очень мало билетов.

Видимо, в ближайшие дни будут распроданы билеты и на эту трибуну.

По статистике, в этом году мы побили все рекорды по продажам билетов. Формула-1 проводится в нашей стране уже седьмой год, и в этом году мы впервые добились таких успехов", - сказал он.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формула-1" 2023 года пройдет с 28 по 30 апреля.