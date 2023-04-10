В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азером Пашой Нематовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -​ ​ В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре проходит церемония прощания с видным театральным деятелем, известным режиссером, художественным руководителем и директором театра, председателем Союза театральных деятелей Азербайджана, кавалером орденов "Шохрат" и "Шараф", народным артистом, профессором Азером Пашой Нематовым, сообщает Trend Life.

В церемонии прощания принимают участие государственные и общественные деятели, деятели культуры, науки и образования, творческой интеллигенции и молодежи, близкие и родные Азера Пашы Нематова.

Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Зафара Нематова. Выпускник факультета театрального режиссера (курс народного артиста СССР Мехти Мамедова) Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1972 по 1990 года осуществлял творческую деятельность в Государственном театре юного зрителя, пройдя путь от ассистента режиссера до главного режиссера и художественного руководителя театра. В 1974-1976 годах работал в Ленинградском государственном театре юного зрителя. С 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссером театра. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. На протяжении творческой жизни с успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах.

Азер Паша Нематов скончался вчера на 76 году жизни. Он будет похоронен на второй Аллее почетного захоронения

Allah rəhmət eləsin