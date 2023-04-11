В Азербайджане завершается работа по подготовке специального проекта, связанного с лекарственными средствами - Председатель комитета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается работа по подготовке специального проекта, связанного с лекарственными средствами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании парламента председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что правительство ведет работу над новым документом не только в связи с ценами, но и регуляцией и контролем качества и доступности лекарственных средств для населения.

"Работа над документом уже близится к завершению. Он предусматривает решение проблем, связанных с лекарственными средствами", – заключил Ахлиман Амирасланов