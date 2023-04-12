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Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

Общество Материалы 12 апреля 2023 13:09 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможен дождь, туман, умеренный южный ветер сменится вечером порывистым северо-западным, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 9-13 °С, днем - 19-24 °С тепла. Атмосферное давление повысится с 750 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, возможен град, в высокогорьях - снег. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 6-11 °С, днем - 15-20 °С тепла, в горах ночью 0-4 °С тепла, днем – 4-9 °С тепла.

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