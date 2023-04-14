БАКУ /Trend/ - Сроки отопительного сезона в Азербайджане могут быть изменены.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос обсуждается ОАО "Азеристиликтеджхизат" совместно с министерством энергетики и министерством экологии и природных ресурсов.

Отметим, что теплоснабжение жилых домов, социальных и хозяйственных объектов в горных районах республики начинается с 1 ноября, в городе Баку и других районах страны - с 15 ноября. Эксплуатация 562 котельных и 88 тепловых пунктов ОАО позволяет обеспечить бесперебойную и надежную подачу отопления в 3866 жилых зданий, в том числе около 184 тысяч квартир, 286 школ, 160 детских садов, 150 учреждений здравоохранения и 2445 других социально-хозяйственных объектов. По действующим правилам отопительный сезон длится по 15 апреля.