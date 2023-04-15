50-й чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась пресс-конференция, посвященная завершающим приготовлениям к чемпионату мира по тхэквондо, который пройдет в Баку с 29 мая по 4 июня.

Как сообщает в субботу Trend, выступивший на пресс-конференции вице-президент Федерации тхэквондо Азербайджана Наги Сафаров отметил, что наша столица, имеющая большой опыт проведения международных спортивных соревнований, в мае этого года примет чемпионат мира по тхэквондо. «Этот чемпионат, проводимый в нашей стране, имеет для нас особое значение, так как он совпадает со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 50-летием Всемирной федерации тхэквондо. Все технические вопросы по организации соревнований рассмотрены, и подготовительная работа продолжается на высоком уровне", - сказал вице-президент.

Затем слово было предоставлено представителю Всемирной федерации тхэквондо Мухаммаду Шаабану. Он высоко оценил проведение чемпионата мира в Азербайджане. По его словам, в Азербайджане проявляется особая забота и интерес к спорту: «Выражаем благодарность Азербайджану. Очень важно провести этот чемпионат до Олимпийских игр, потому что отбор судей будет происходить после чемпионата, который пройдет в Баку. Мы также ознакомились с местом проведения соревнования, и все посмотрели. Подготовка идет по плану. Словом, все в порядке».

На пресс-конференции также был представлен рекламный ролик чемпионата мира по тхэквондо и также официальный веб-сайт. Обновленный сайт был улучшен как в плане дизайна, так и содержания, а также обогатилась информация об истории развития тхэквондо в нашей стране. Для обеспечения комфорта любителей спорта использовалось современное программное обеспечение.

Основной целью обновления сайта является чемпионат мира, который впервые пройдет в Баку. В ходе соревнований планируется транслировать бои в прямом эфире и выставлять онлайн оценки. Также будут размещаться ежедневные фотосессии и видео наиболее интересных моментов.

Наша страна завоевала право проведения чемпионата мира год назад. На встрече, организованной в административном здании Международного олимпийского комитета в Лозанне, Швейцария, и на которой присутствовал президент организации Томас Бах, по голосованию победил Азербайджан, хотя были выдвинуты кандидатуры трех стран. Правда, Болгария отозвала свою просьбу в последний момент. В результате Азербайджан и Китай претендовали на проведение чемпионата мира. Учитывая тот факт, что наша страна успешно провела ряд престижных соревнований, а также чемпионат Европы по тхэквондо, Гран-при, олимпийские отборочные турниры, международная организация доверила нам проведение чемпионата мира. Кубок мира пройдет в Baku Crystal Hall с 29 мая по 4 июня.

26-й по счету чемпионат приурочен к 50-летию Всемирной федерации тхэквондо, и юбилейные мероприятия будут отмечаться в нашей стране. По этой причине чемпионат мира будет отличаться от предыдущих, и ожидается, что нашу столицу посетят до 3000 гостей. На пространстве СНГ Азербайджан будет второй страной, которая принимает у себя столь престижное соревнование в этом виде спорта. После Германии, Дании, Испании, Греции, России и Великобритании, наша страна станет 7-й среди европейских стран, которые примут чемпионат мира по тхэквондо.