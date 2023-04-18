БАКУ /Trend/ - Названы нерабочие дни в образовательных учреждениях Азербайджана в связи с праздником Рамазан.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве науки и образования Азербайджана, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, 21 и 22 апреля 2023 года определены праздничными днями по случаю Рамазана, и в соответствии с Трудовым кодексом, 21-24 апреля 2023 года считаются нерабочими днями.

В связи с этим в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей последним рабочим днем на этой неделе является 20 апреля, а первый рабочий день после праздника - 25 апреля. В учебных заведениях с шестидневной рабочей неделей последний рабочий день на этой неделе - 20 апреля, первый рабочий день после праздника - 24 апреля.

Отметим, что данное решение распространяется и на дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений.