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В Азербайджане обладатели еще одного международного сертификата освобождаются от экзамена по иностранному языку в докторантуру

Общество Материалы 19 апреля 2023 10:41 (UTC +04:00)
В Азербайджане обладатели еще одного международного сертификата освобождаются от экзамена по иностранному языку в докторантуру

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Обладатели международного сертификата "Cambridge English Qualifications" будут освобождены от экзамена по иностранному языку при поступлении в докторантуру.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в изменении в "Правила создания докторантуры и приема в докторантуру", подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Отметим, что лица, имеющие действующие международные языковые сертификаты по иностранному языку IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, DALF, STANAG, освобождены от вступительных экзаменов по иностранному языку при поступлении в докторантуру. В соответствии с изменением к данным сертификатам добавлен и международный языковой сертификат "Cambridge English Qualifications".

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