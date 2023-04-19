В Азербайджане обладатели еще одного международного сертификата освобождаются от экзамена по иностранному языку в докторантуру

БАКУ /Trend/ - Обладатели международного сертификата "Cambridge English Qualifications" будут освобождены от экзамена по иностранному языку при поступлении в докторантуру.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в изменении в "Правила создания докторантуры и приема в докторантуру", подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Отметим, что лица, имеющие действующие международные языковые сертификаты по иностранному языку IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, DALF, STANAG, освобождены от вступительных экзаменов по иностранному языку при поступлении в докторантуру. В соответствии с изменением к данным сертификатам добавлен и международный языковой сертификат "Cambridge English Qualifications".