БАКУ /Trend/ - В дни праздника Рамазан в режим работы бакинского метро будут внесены изменения.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен", будет составлен график дежурства с привлечением дополнительных работников.

"Движение поездов на участке "Ази Асланов - 28 Мая" 21 апреля будет регулироваться с интервалом в 2,5 минуты, а с 22 по 24 мая - с интервалом в три минуты. Поскольку на станции "28 Мая" соединяются "красная" и "зеленая" линии метро, интервал движения поездов в направлении станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" будет вдвое больше. В целях регулирования пассажиропотока в случае необходимости на линии будут выпущены резервные поезда. 21 апреля график движения поездов в направлении "Бакмил" и в обратном направлении будет соответствовать графику субботы, а 22-24 апреля - воскресному графику", - говорится в сообщении.