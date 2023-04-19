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В Баку доставлен первый электробус (ФОТО)

Общество Материалы 19 апреля 2023 14:52 (UTC +04:00)
В Баку доставлен первый электробус (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Баку доставлен первый электробус.

Как сообщает Trend, об этом сообщил председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

Председатель агентства отметил, что с целью обеспечения комфорта граждан, качественных и безопасных пассажирских перевозок за прошедшие 7 лет обновлен 61% автобусного парка столицы: "По поручению главы государства было закуплено и введено в эксплуатацию на маршрутной сети города Баку 1044 современных пассажирских автобуса средней и большой вместимости. Ежедневно новыми современными автобусами пользуются около 650 тысяч пассажиров".

Новость обновляется

В Баку доставлен первый электробус (ФОТО)
В Баку доставлен первый электробус (ФОТО)
В Баку доставлен первый электробус (ФОТО)
В Баку доставлен первый электробус (ФОТО)
В Баку доставлен первый электробус (ФОТО)
В Баку доставлен первый электробус (ФОТО)
В Баку доставлен первый электробус (ФОТО)
В Баку доставлен первый электробус (ФОТО)
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