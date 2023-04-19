БАКУ /Trend/ - Лицо, объявленное в международный розыск, экстрадировано из Молдовы в Азербайджан.

Как сообщили в среду Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, на основании ходатайства Генеральной прокуратурой Молдовы было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Бабека Султанова в соответствии с Конвенцией от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

По уголовному делу, расследуемому в Газахском районном отделении полиции, были выявлены подозрения в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в большом количестве путем контрабанды Бабеком Султановым вместе лицами, с которыми он ранее вступил в сговор. Ему были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 234.4.1, 234.4.3 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ) и 234.4.3 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ) Уголовного кодекса АР и он был объявлен в международный розыск.

Бабек Султанов был задержан на территории Молдовы и 19 апреля доставлен в Азербайджан в сопровождении конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана.