Три азербайджанских борца вышли в полуфинал чемпионата Европы в Загребе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Три азербайджанских борца в греко-римском стиле вышли в полуфинал на чемпионате Европы в столице Хорватии Загребе, сообщает в пятницу Trend.

Эльдениз Азизли, выступающий в весовой категории 55 кг, в 1/4 финала обыграл Стефана Григорова (Болгария), Талех Мамедов (63 кг) - Якопо Сандрона (Италия). Сабах Шариати в весовой категории 130 кг одержал победу над Дариушем Витеком (Венгрия) в 1/8 финала и Алином Киурариу (Румыния) в 1/4 финала.

Санан Сулейманов в весовой категории до 77 кг в 1/8 финала уступил Жолтану Леваю (Венгрия), а Ислам Аббасов в категории до 87 кг победил Турпала Магамадова (Франция) и Даниэля Эрреро (Испания), однако в 1/4 финала уступил Али Дженгизу (Турция). Если Эррера и Дженгиз выйдут в финал, то представители Азербайджана примут участие в утешительных поединках.

Сегодня в женской борьбе за золотую медаль будет бороться Жаля Алиева (57 кг), а за бронзовую - Тюркан Насирова (53 кг). Элис Манолова (65 кг) потеряла шансы на завоевание медали, проиграв в утешительном поединке.

Напомним, что ранее чемпионами Европы по вольной борьбе стали Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиев (70 кг). Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевали "серебро", а Абубакр Абакаров (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - "бронзу". Среди женщин чемпионкой Европы стала Мария Стадник.