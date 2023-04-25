Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в Сумгайытском медцентре

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в Сумгайытском медицинском центре.

Об этом сообщили во вторник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

По материалам, поступившим из Счетной палаты Азербайджана о нарушении законодательства об управлении государственными средствами и иным государственным имуществом со стороны юридического лица публичного права "Сумгайытский медицинский центр" в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено расследование.

В результате расследования были выявлены основания для подозрения в нецелевом расходовании и хищении должностными лицами указанной организации выделенных из государственного бюджета денежных средств в связи с проведением текущих ремонтных работ в государственных медицинских учреждениях, действующих на территории города Сумгайыт.

По данному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) УК АР и проводится предварительное следствие.