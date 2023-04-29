Второй день Гран-при Азербайджана Формулы-1 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 состоялась спринтерская гонка команд Формулы-1.

Как сообщает Trend, первое место занял пилот команды Red Bull Racing Серхио Перес. Шарль Леклер из Ferrari занял второе место, напарник Переса Макс Ферстаппен занял третье место.

Отметим, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля прошли второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля, на которых и определят победителей.

Представляем вниманию читателей интересные моменты второго для гонок.

(Фото: Заур Мустафаев)