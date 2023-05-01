В Азербайджане объявлены результаты экзамена по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - 30 апреля 2023 года Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) был проведен экзамен по приему на государственную службу по должностям, соответствующим группам BA и BB.

Об этом сообщили в понедельник Trend в ГЭЦ Азербайджана.

Участники экзамена могут ознакомиться с результатами, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством операторов мобильной связи, или же, пройдя по данной ссылке.

Из 2710 кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 51 человек не явился на экзамен. Результаты 2 человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.

В подгруппе BA1 успешно сдали экзамен 10 человек, BA2 - 16, BA3 - 43, BA4 - 86, BB1 - 120, BB2 - 155, BB3 - 210 nəfər, BB4 - 293, а всего 933 кандидата.

Лицам, успешно прошедшим тестирование, будет выдан сертификат в соответствии с должностями госслужбы, который действителен в течение пяти лет.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию по результатам экзамена могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ в сроки с 10:00 2 мая до 17:00 4 мая. Те, кто не зарегистрировался в течение указанного периода, не смогут подать апелляцию.

Апелляционный процесс организуется посредством телефонной связи. Обсуждение обращения кандидата может длиться не более 15 минут.