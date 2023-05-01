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В связи с минным инцидентом в селе Джоджуг Марджанлы возбуждено уголовное дело

Общество Материалы 1 мая 2023 19:44 (UTC +04:00)
В связи с минным инцидентом в селе Джоджуг Марджанлы возбуждено уголовное дело

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БАКУ /Trend/ - В связи с минным инцидентом, произошедшим в селе Джоджуг Марджанлы, возбуждено уголовное дело.

Об этом Trend сообщили в понедельник в прокуратуре Джебраильского района.

Было отмечено, что 1 мая в районную прокуратуру поступила информация о разрыве мины на территории села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в результате разрыва противотанковой мины на указанной территории погиб Октай Алышов, 1964 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Джебраильского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса и проводится предварительное расследование.

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