Начинается судебный процесс в отношении еще четырех обвиняемых по "Тертерскому делу"

БАКУ /Trend/ - Начинается судебный процесс по уголовному делу в отношении четырех обвиняемых по "Тертерскому делу" - Микаилова Руслана Мамедали оглу, Машиева Санана Сахават оглу, Гахраманова Джабира Бабахан оглу и Алиева Эльчина Калам оглу.

Как сообщает в четверг Trend, уголовное дело передано в производство судьи Бакинского военного суда Джамала Рамазанова.

Потерпевшими по делу признаны 185 человек.

Заседания суда будут проходить в Сумгайытском судебном комплексе.

Отметим, что идет судебное разбирательство по уголовному делу генерал-майора Бекира Оруджева и еще восьми обвиняемых. В декабре 2021 года в Генеральной прокуратуре были приняты решения о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с т.н. "Тертерским делом". В ходе расследования подозреваемые лица были привлечены к уголовной ответственности. Им предъявлены обвинения по статьям 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.3 (истязание, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2.2 (превышение должностных обязанностей), 341.2.3 и по другим статьям УК АР.