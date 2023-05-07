Трасса "Бакинского марафона- 2023" - хорошая, достаточно быстрая - участник из России

БАКУ /Trend/ - Трасса "Бакинского марафона- 2023" - хорошая, достаточно быстрая.

Об этом в воскресенье сказал Trend участник 'Бакинского марафона", спортсмен из российского города Владивосток Александр Холод.

"Первый раз в Баку, приехал месяц назад, город очень понравился, и я решил принять участие в "Бакинском марафоне - 2023". Я бегаю уже на протяжении семи лет, участвовал в марафонах в России. Результатом своего участия в "Бакинском марафоне" - доволен. Учитывая мою текущую физическую форму показал результат близкий сейчас к своему максимуму. В целом все хорошо, волонтеры молодцы - показывали направление, вовремя давали воду, если было нужно", - сказал участник "Бакинского марафона - 2023" из России.

Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел шестой "Бакинский марафон - 2023".

На "Бакинский марафон - 2023" были зарегистрированы 19 500 участников.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Полумарафон, который прошел под лозунгом «Победи ветер», охватывает дистанцию 21 километр.

Точки старта и финиша была на площади Государственного флага.