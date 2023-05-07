Очень довольна своим результатом на "Бакинском марафоне-2023" - победительница

БАКУ /Trend/ - Очень довольна своим результатом на "Бакинском марафоне-2023".

Об этом сказала в воскресенье Trend победительница "Бакинского марафона - 2023", спортсменка из Украины Наталья Симонович.

"Бакинский марафон" очень быстрый, и если не ветер, то пробежала бы еще стремительнее. Очень довольна своим результатом, все прошло легко. Для меня среди девушек не было сильных конкуренток.

Мой супруг тоже участвовал сегодня в "Бакинском марафоне", я немного переживала за него. Видела по дистанции, что он бежит с сильным соперником, поэтому волновалась, хватит ли ему сил до финиша. Была очень рада, что он тоже пробежал трассу быстро и выиграл", - подчеркнула она.

Напомним, среди мужчин первым финишировал Богдан Симонович.

Наталья Симонович добавила, что впервые участвует в "Бакинском марафоне", но надеется, что не в последний раз.

"Возможно, еще не раз приеду в Азербайджан на "Бакинский марафон". Скажу, что Баку очень красивый город, хочется познакомиться с его достопримечательностями поближе. Надеюсь, сегодня вечером совершить прогулку по городу", - заключила она.

Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел шестой "Бакинский марафон - 2023".

На "Бакинский марафон - 2023" были зарегистрированы 19 500 участников.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Полумарафон, который прошел под лозунгом «Победи ветер», охватывает дистанцию 21 километр.

Точки старта и финиша были на площади Государственного флага.