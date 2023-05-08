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Бюллетени проголосовавших в Азербайджане граждан Турции отправлены в эту страну (ФОТО)

Общество Материалы 8 мая 2023 16:11 (UTC +04:00)
Бюллетени проголосовавших в Азербайджане граждан Турции отправлены в эту страну (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Бюллетени граждан Турции, проголосовавших в Азербайджане, отправлены в Турцию.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Мы желаем нашей стране, нации всего самого лучшего", - говорится в публикации.

Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года, в президентской гонке будут участвовать четыре кандидата. Это действующий Президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, глава партии "Memleket" Мухаррем Индже и выдвиженец от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Бюллетени проголосовавших в Азербайджане граждан Турции отправлены в эту страну (ФОТО)
Бюллетени проголосовавших в Азербайджане граждан Турции отправлены в эту страну (ФОТО)
Бюллетени проголосовавших в Азербайджане граждан Турции отправлены в эту страну (ФОТО)
Бюллетени проголосовавших в Азербайджане граждан Турции отправлены в эту страну (ФОТО)
Бюллетени проголосовавших в Азербайджане граждан Турции отправлены в эту страну (ФОТО)
Бюллетени проголосовавших в Азербайджане граждан Турции отправлены в эту страну (ФОТО)
Бюллетени проголосовавших в Азербайджане граждан Турции отправлены в эту страну (ФОТО)
Бюллетени проголосовавших в Азербайджане граждан Турции отправлены в эту страну (ФОТО)
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