"Сабах" сыграл вничью с турецким "Бешикташем" в благотворительном матче

БАКУ /Trend/ - Завершился благотворительный футбольный матч между азербайджанским клубом «Сабах» и турецким клубом «Бешикташ».

Как сообщает Trend, встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. На 3-й минуте игры Алексей Кашук вывел "Сабах" вперед. Через две минуты Кашук отличился во второй раз.

На 23-й минуте игры защитник «Бешикташа» Умут Мераш сократил разницу в счете. На 44-й минуте матча Мераш забил второй гол своей команды.

На 63-й минуте матча нападающий «Бешикташа» Дженк Тосун реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. На 70-й минуте матча грузинский нападающий «Сабаха» Давид Волков сравнял счет.

Таким образом, благотворительный матч завершился вничью со счетом 3:3.

Отметим, что что доход от матча будет направлен в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.