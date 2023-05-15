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В Азербайджане объявлены итоги экзамена по продолжению деятельности на госслужбе

Общество Материалы 15 мая 2023 15:06 (UTC +04:00)
В Азербайджане объявлены итоги экзамена по продолжению деятельности на госслужбе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты экзамена по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 14 мая.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

Кандидаты могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке ниже:

Продолжение деятельности на государственной службе (подгруппа должностей BB).

Участники также могут узнать о результатах экзамена, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

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