В Азербайджане объявлены итоги экзамена по продолжению деятельности на госслужбе

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты экзамена по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 14 мая.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

Кандидаты могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке ниже:

Продолжение деятельности на государственной службе (подгруппа должностей BB).

Участники также могут узнать о результатах экзамена, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.