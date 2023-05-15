В Азербайджане объявлены итоги экзамена по продолжению деятельности на госслужбе

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты экзамена по продолжению деятельности на государственной службе (подгруппа BB), проведенного 14 мая.
Об этом сообщили Trend в понедельник в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.
Кандидаты могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке ниже:
Продолжение деятельности на государственной службе (подгруппа должностей BB).
Участники также могут узнать о результатах экзамена, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.