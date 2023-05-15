В 2027 году в Баку пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - 15-19 сентября 2027 года в столице Азербайджана – городе Баку пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщили Trend в понедельник в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Соответствующее решение было принято путем голосования на заседании Совета Международной федерации гимнастики, которое состоялось в Анталье (Турция) 14 и 15 мая.

Отметим, что наряду с Азербайджаном, на проведение чемпионата мира выдвигал свою кандидатуру Израиль.

Эти соревнования станут третьим по счету чемпионатом мира по художественной гимнастике, организуемым в нашей стране. Столица Азербайджана принимала чемпионаты мира по художественной гимнастике в 2005 и 2019 годах.