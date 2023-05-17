100 человек подали апелляцию по итогам экзамена на конкурсе "Yüksəliş" - Фархад Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Из 7024 лиц, принявших участие в экзамене в рамках второго тура онлайн-этапа конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş"), подали апелляцию по итогам экзамена 100 человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

Напомним, что из 7 024 кандидатов, принявших участие в экзамене, право на участие в следующем очном этапе получили 1 325 человек, из которых 1 095 мужчин и 230 женщин. 404 участника приняли участие в конкурсе во второй, а 220 - в третий раз.

Заявки на участие в конкурсе подали 683 человека в возрасте от 21 до 30 лет, а в возрасте от 41 до 51 года - 54 человека.

687 участников являются сотрудниками государственных, 665 - частных ведомств, 24 человека являются сотрудниками НПО, 20 - международных организаций.

Отметим, что с 20 победителями конкурса в течение 1 года руководители - топ-менеджеры крупных компаний и руководители государственных органов проведут персональные карьерные консультации, они будут зачислены в банк кадрового резерва и получат денежное вознаграждение в размере 20 000 манатов.