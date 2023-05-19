Грудное молоко - идеальный продукт, содержащий все необходимые питательные вещества - врач-педиатр Акбер Гулиев

БАКУ/Trend/ - Грудное молоко - идеальный продукт, содержащий все необходимые питательные вещества. Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал специалист-эксперт минздрава Азербайджана, врач-педиатр Акбер Гулиев.

- Акбер муаллим, прежде всего хотелось бы узнать, до какого возраста рекомендуется кормить ребенка грудным молоком?

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует кормить ребенка исключительно грудным молоком до достижения им шестимесячного возраста, а затем вместе с надлежащим прикормом продолжать грудное вскармливание до двух лет. Несмотря на то, что большинство семей в рацион малыша до 1 года вводят прикорм, однако не следует забывать, что основным источником питания является грудное молоко. Это единственный продукт питания, обеспечивающий организм малыша защитными антителами и укрепляющий его естественный иммунитет.

Длительное грудное вскармливание имеет много преимуществ для детей грудного возраста и их матерей. Основными из них являются:

• Помогает развиваться детскому мозгу;

• Грудное вскармливание снижает риск развития в последующие годы заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения, диабета, рака и других хронический заболеваний;

• Поскольку питательная ценность грудного молока очень высока, оно вполне удовлетворяет потребности ребенка;

• Биоактивные компоненты грудного молока, включая иммуноглобулин, защищают детей от инфекции, укрепляют их иммунную систему;

• Грудное вскармливание защищает мать от рака молочной железы и яичников.

• Помогает женскому организму быстрее восстановиться после родов.

Также хочу отметить, что длительное грудное вскармливание не оказывает негативного воздействия на психологическое состояние ребенка.

- Хотелось бы узнать о защитной функции грудного молока…

- Защитная функция грудного молока делает его самым лучшим лекарством для ребенка.

К защитным функциям грудного молока относится:

• Защитные свойства грудного молока способствуют развитию иммунитета ребенка, блокируют инфекционных агентов, а баланс питательных веществ и гормонов способствует гармоничному росту тканей организма;

• Это идеально сбалансированный состав белков, жиров и углеводов. При грудном вскармливании в течение первых 6 месяцев жизни ребенок надежно защищен от большинства инфекционных заболеваний;

• Грудное вскармливание и прикус связаны между собой, и в долгосрочной перспективе кормление грудью ребенка влияет на формирование лицевых костей черепа.

• Также у детей, находящихся на грудном вскармливании, значительно реже встречаются такие заболевания, как бронхиальная астма, аллергия, инфекции нижних и верхних дыхательных путей, средний отит, синдром внезапной детской смерти, ожирение и диабет 1 типа;

• До 6 месяцев грудное вскармливание является прекрасной профилактикой недостатка железа, поскольку железо, содержащееся в грудном молоке, имеет наибольшую биологическую доступность;

• Способствует формированию физического и интеллектуального развития малыша;

• Женское молоко полностью соответствует обмену веществ и особенностям пищеварительной системы грудного ребенка, в связи с чем его нутриенты легко усваиваются;

• С молоком матери малыш получает гормоны и различные факторы роста, которые играют важнейшую роль в регуляции аппетита, метаболизма, роста и дифференцировки тканей и органов ребенка;

• Ферменты в грудном молоке обладают противомикробным действием и защищают ребенка в течение первых 9 месяцев от таких вирусных инфекций, как корь, краснуха, ветряная оспа и др.

- При недостаточности грудного молока для увеличения лактации некоторые кормящие матери используют лекарственные препараты. Насколько это верное решение?

- Этот вопрос больше всего интересует матерей с недостаточной лактацией. Сон - крайне важный фактор для лактации, ведь именно во сне вырабатывается гормон пролактин, отвечающий за выработку молока. Помимо этого, следует увеличить потребление жидкости (не менее 10-12 стаканов чистой воды каждый день), ведь молоко на 90 процентов состоит из воды.

Кроме того, здоровое питание во время беременности - это важный аспект здоровья как будущей матери, так и растущего плода. Нужно обратить особое внимание на такие вещества, как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Белки помогают строить ткани и органы растущего плода, жиры являются источником энергии и необходимы для правильного развития мозга, углеводы дают энергию, а витамины и минералы играют важную роль в поддержании здоровья как будущей матери, так и растущего плода. Научно доказано, что отвары из фенхеля, аниса и тмина эффективно увеличивают выработку грудного молока. Помимо этого, потребление ячменя, шпината, свеклы, чеснока, льняного семени и овса ускоряет выработку материнского молока и улучшает его вкус.

В настоящее время нет специальных лекарств для выработки грудного молока, однако некоторые препараты могут стимулировать выработку пролактина - гормона, ответственного за лактацию. Перед применением этих препаратов необходимо проконсультироваться с врачом, так как они могут привести к развитию негативных побочных реакций поскольку самостоятельное их применение может быть опасным как для их здоровья, так и для здоровья их малышей. может повредить их здоровью и здоровью ребенка

- Как правильно наладить грудное вскармливание после родов?

- Несмотря на то, что кормление грудью самый простой и удобный способ питания, без знания правил вскармливания сложно обеспечить полноценное питание ребенка, а также комфорт и здоровье матери. Первое прикладывание к материнской груди для младенца является началом взаимоотношений ребенка с окружающим миром.

Правильность прикладывания является залогом успешного кормления. Для мамы это важно с целью профилактики болезненных ощущений, а для малыша это необходимо для хорошего набора веса и гармоничного развития. Кормить ребенка может каждая женщина, необходима лишь правильная подготовка к этому процессу.

Следует также знать, что молозиво (первое молоко, которое вырабатывается в начале кормления грудью) - это идеальное питание для новорожденного. Молозиво богато белками и питательными веществами и, самое главное, оно играет решающую роль в формировании иммунной системы малыша.