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Глава МВД Азербайджана встретился с молодежью, желающей служить в органах полиции

Общество Материалы 22 мая 2023 15:49 (UTC +04:00)
Глава МВД Азербайджана встретился с молодежью, желающей служить в органах полиции

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - 22 мая министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел очередной смотр молодежи, желающей служить в городских, районных органах полиции Азербайджана на должностях рядового и младшего начальствующего состава.

Как сообщили в понедельник Trend в МВД Азербайджана, к следующему этапу отборочного тура были допущены 132 человека, 19 из которых являются участниками Отечественной войны Азербайджана.

Выступая перед молодежью, министр отметил, что прием на службу осуществляется на основе принципов прозрачности и гласности, пожелал успехов молодым людям на последующих этапах отборочного тура.

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