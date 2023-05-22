БАКУ /Trend/ - Завершено следствие по делу экс-главы Нефтчалинского муниципалитета.

Как сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, 20 октября 2022 года в прокуратуре Нефтчалинского района было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в Нефтчалинском муниципалитете.

На основе доказательств были установлены основания для подозрения в том, что Ровшан Гулиев в течение 2018-2022 годов, когда он занимал пост председателя муниципалитета Нефтчалы, присваивал муниципальную собственность, получал взятки в крупном размере, включал ложную информацию в официальные документы.

В отношении Ровшана Гулиева было возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3, 179.2.4 (хищение с причинением значительного ущерба), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (неоднократное получение взятки группой ли в сговоре), 313 (должностное мошенничество) УК АР, уголовное дело было направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, что в связи с расследованиями, проведенными районной прокуратурой по фактам хищения денежных средств должностными лицами Нефтчалинского муниципалитета в разное время, председателю муниципалитета было предъявлено обвинение в присвоении 3 236 манатов, выделенных на продовольственную помощь из бюджета муниципалитета, а также еще 8 600 манатов государственных средств.