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В Баку продлен срок предоставления надбавок к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19

Общество Материалы 23 мая 2023 18:05 (UTC +04:00)
В Баку продлен срок предоставления надбавок к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19

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БАКУ /Trend/ - Продлен срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и оказывающих заразившимся новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19) амбулаторно-поликлиническую помощь в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает во вторник Trend.

Согласно постановлению, этот срок продлен до 1 июля.

Ранее данный срок был продлен до 1 мая.

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