Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 179 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 22, вторую - 110, три и более - 44, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 964 723. Первую дозу вакцины получили 5 411 367, вторую - 4 883 651, три и более - 3 403 490, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 215 человек.