Должность полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыване включена в I классификацию административных должностей (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Должность полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыване включена в I классификацию административных должностей.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в вынесенном сегодня на повестку заседания Милли Меджлиса (парламент) законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной службе".

Согласно законопроекту, должности заместителей полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике будут включены во II классификацию административных должностей.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.