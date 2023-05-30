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Должность полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыване включена в I классификацию административных должностей (Дополнено)

Общество Материалы 30 мая 2023 12:45 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:16)

БАКУ /Trend/ - Должность полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыване включена в I классификацию административных должностей.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в вынесенном сегодня на повестку заседания Милли Меджлиса (парламент) законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной службе".

Согласно законопроекту, должности заместителей полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике будут включены во II классификацию административных должностей.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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