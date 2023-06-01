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Восстановлено безопасное движение транспорта на дороге Исмаиллы-Лахыдж-Буровдал (ВИДЕО)

Общество Материалы 1 июня 2023 12:01 (UTC +04:00)
Восстановлено безопасное движение транспорта на дороге Исмаиллы-Лахыдж-Буровдал (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Восстановлено безопасное движение автотранспортных средств на 17-м км автодороги Исмаиллы-Лахыдж-Буровдал, которая была перекрыта обломками горных пород, упавших на дорогу в результате интенсивных осадков.

Как сообщили Trend в четверг в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, интенсивные осадки ночью привели к осыпанию на проезжую часть обломков горных пород, что создало проблемы для бесперебойного и безопасного движения транспортных средств.

На территорию немедленно были привлечены работники и специальная техника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, движение на дороге восстановлено.

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