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Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

Общество Материалы 2 июня 2023 16:27 (UTC +04:00)
Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на 15:00 2 июня в Дашкесане, Гедабее, Гяндже, Лерике шел дождь, а в 14:30-14:40 в селах Славянка, Маариф, Дашбулаг, Нариманкенд и Сеюдлю Гедабейского района выпал град.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 26 градусов тепла, а в низменных районах страны - 23-27 градусов тепла.

В некоторых реках Азербайджана уровень воды понизился, а в реке Гарасучай-Зардаб наблюдается повышение уровня воды на 21 см.

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