В ряде районов Азербайджана ожидаются осадки

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане днем 4-го и с 5 по 9 июня в некоторых районах погодные условия будут нестабильными, возможны кратковременные дожди, местами ливни с грозами, град.

Как сообщает Trend, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что интенсивные осадки возможны в Балакен-Шекинской, Газах-Гянджинской, Горно-Ширванской зонах. Западный ветер усилится до 25-30 метров в секунду преимущественно в горных и предгорных районах.

В связи с ожидаемыми ливнями уровень воды в реках повысится, а на некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки.