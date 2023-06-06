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В Азербайджане состоялся очередной выпуск курса усовершенствования офицерского состава

Общество Материалы 6 июня 2023 14:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане состоялся очередной выпуск курса усовершенствования офицерского состава

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БАКУ /Trend/ - В Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялся очередной выпуск курса усовершенствования офицерского состава, проводившегося со слушателями учебной группы по военно-учетной специальности «Психолог».

Как сообщили Trend во вторник в минобороны, с целью проверки теоретических знаний, квалификации и физической подготовки психологов был проведен итоговый экзамен.

Успешно окончившим курс слушателям были вручены сертификаты.

Отметим, что основной целью курса является повышение профессионального уровня военнослужащих, оценка психологического состояния личного состава, а также развитие практических навыков при изучении социально-психологических процессов в воинских коллективах.

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