В Азербайджане состоялся очередной выпуск курса усовершенствования офицерского состава

БАКУ /Trend/ - В Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялся очередной выпуск курса усовершенствования офицерского состава, проводившегося со слушателями учебной группы по военно-учетной специальности «Психолог».

Как сообщили Trend во вторник в минобороны, с целью проверки теоретических знаний, квалификации и физической подготовки психологов был проведен итоговый экзамен.

Успешно окончившим курс слушателям были вручены сертификаты.

Отметим, что основной целью курса является повышение профессионального уровня военнослужащих, оценка психологического состояния личного состава, а также развитие практических навыков при изучении социально-психологических процессов в воинских коллективах.