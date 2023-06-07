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Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет прием на работу

Общество Материалы 7 июня 2023 12:46 (UTC +04:00)
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет прием на работу

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БАКУ/Trend/ - Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку приглашает на постоянную работу на следующую вакансию — сетевой администратор (отбор происходит на конкурсной основе).

Требования к кандидатам: управление и настройка:

  • Cisco router, switch
  • UniFI controller
  • pfsense firewall
  • опыт работы в этой области

Нижеследующие документы (электронный вариант) просим отправлять на адрес [email protected] до 30 июня 2023 года:

  • CV
  • Сертификаты

Контактный телефон для дополнительной информации 012-598-93-24.

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