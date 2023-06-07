Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет прием на работу

БАКУ/Trend/ - Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку приглашает на постоянную работу на следующую вакансию — сетевой администратор (отбор происходит на конкурсной основе).
Требования к кандидатам: управление и настройка:
- Cisco router, switch
- UniFI controller
- pfsense firewall
- опыт работы в этой области
Нижеследующие документы (электронный вариант) просим отправлять на адрес [email protected] до 30 июня 2023 года:
- CV
- Сертификаты
Контактный телефон для дополнительной информации 012-598-93-24.