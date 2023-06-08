В Университете АДА состоялась церемония закрытия национального этапа международного чемпионата дебатов (ФОТО)

аВчера в Университете АДА состоялась церемония закрытия Международного Чемпионата Дебатов Евразийских Мусульманских по Азербайджану, организатором которого являлись Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) и общественное объединение «Дебаты в Гражданском Обществе».

Сначала были проведены дебаты по теме «Наличие мультикультурных ценностей как основной фактор по борьбе с исламофобией» между командами, представляющими студентов Азербайджанского Технического Университета и Азербайджанского Университета Архитектуры и Строительства.

Затем приветственными речами выступили и.о. директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов, председатель общественного объединения «Дебаты в Гражданском Обществе» Ульвия Ахундова, заместитель исполнительного директора Молодежного Фонда Азербайджана Гадир Халилов, представитель Министерства Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики Рустам Абдуллаев, председатель Национального Совета Молодежных Организаций Азербайджанской Республики Азер Алиев, проректор по научным делам Азербайджанского Университета Языков Новруз Мамедов, которые рассказали о важности этого мероприятия, об особой роли этой программы, ныне проводимой в разных странах Евразии, в развитии представителей молодежи, повышении лидерских способностей и возникновении коммуникаций среди них. В этих речах также была акцентирована важность изучения наследия Гейдара Алиева среди молодежи.

Чемпионат дебатов, состоявшийся в этом году, был посвящен столетию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, основной целью которого является повышение навыков по ораторству и коммуникациям, а также лидерских способностей среди молодежи, а также достижение более широкого познания личности Г.Алиева.

Команды и молодые представители дебатов, отличившиеся особым талантом и способностями, были награждены соответствующими призами.

Следует отметить, что недавно в Азербайджанском Государственном Университете Экономики был проведен очередной чемпионат дебатов с участием 60 студентов из разных вузов Азербайджана

Основными целями чемпионатов дебатов являются развитие культуры и навыков ведения дебатов, повышение лидерских и представительских способностей, а также вклад в деятельность в общественно-политическую сферу среди молодежи евразийского пространства.

ЕРЦ Молодежного Форума ОИС в течение 2023 года планирует провести этот проект в ряде стран Евразии.